Otto e mezzo, Bersani contro la "regina Giorgia": il nuovo tormentone della sinistra

Messaggio alla "regina Giorgia". Pier Luigi Bersani mette nel mirino la premier Giorgia Meloni nella puntata di martedì 10 ottobre di Otto e Mezzo. L'ex segretario del Pd si rivolge a Letizia Morati chiedendo all'ex sindaca di Milano di portare un'ambasciata al presidente del Consiglio... "Faccia il favore, provi a dire alla regina Giorgia di essere un filino meno arrogante e un po' più umile...", afferma il dem.

Il riferimento è alla manifestazione della Cgil a Roma, sabato scorso: "Quando hai 200.000 persone lavoratori che vengono lì sabato per dirti una cosa: siamo gli unici che pagano le tasse fino all'ultimo euro ci tocca e anche pagare le cure? E con questi salari qui?". Peccato che il messaggio lanciato da Maurizio Landini dalla piazza di Roma fosse un po' diverso, tanto che ha fatto storcere il naso a tanti, come se a pagare le tasse fossero solo gli iscritti alla Cgil... Ma tant'è. "Ecco, un presidente del consiglio patriota che tiene l'unità del paese un 'segnalino' di ricevuto deve darlo sennò, signori, questo paese si spacca nel profondo", ammonisce Bersani che nella trasmissione condotta da Lilli Gruber si è dilungato anche sulla guerra scoppiata in Medio Oriente: "Se non dai la dignità di una questione storica e politica, è inevitabile che la questione venga presa in ostaggio dai terroristi".