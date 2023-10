Israele sorpreso dall'attacco, il generale Tricarico: "La cosa strana..."

07 ottobre 2023 a

"Un attacco degno delle migliori forze speciali". Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa, commenta nella puntata di sabato 7 ottobre di Stasera Italia weekend, su Rete 4, il durissimo attacco di Hamas a Israele. Oltre duecento i morti israeliani, circa 230 nella successiva rappresaglia su Gaza. La pioggia di missili palestinesi che ha scatenato l'inferno è stata pianificata con accuratezza, spiega Tricarico, secondo cui "la cosa strana è che una delle performance più spiccate" dell'Intelligence israeliana "era la capacità di infiltrare i gruppi terroristici. Non è difficile e lo sanno fare anche molto bene, tant'è che molte volte" l'attività di Hezbollah e Hamas in passato era rivolta proprio alla ricerca di fiancheggiatori. Insomma, "è molto strano che questa volta" il sistema di previsione della minaccia "non abbia funzionato"; anche perché "a Israele non manca la tecnologia".

Le tensioni sulla riforma della giustizia con lo sciopero bianco che ha coinvolto parti delle forze armate potrebbe aver avuto un peso in questa "fragilità" delle difese israeliane, continua il generale secondo cui in un confronto militare "non ci sarebbe storia" in favore di Israele. La speranza di tutti è che la guerra non esploda in una escalation impossibile da contenere: "Israele deve tenere i nervi saldi ed evitare una reazione spropositata", afferma il generale.