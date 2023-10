In mezz'ora, scenario choc di Minniti su Israele: ora gli ostaggi sono scudi umani

08 ottobre 2023 a

“Noi abbiamo di fronte una situazione senza precedenti. È stato sferrato un attacco con metodi terroristici". Marco Minniti, ex ministro degli Interni, è intervenuto domenica 8 ottobre a In Mezz'ora, programma condotto da Monica Maggioni in ondasu Rai 1 con un'edizione speciale dedicata al tremendo attacco di Hamas allo Stato ebraico. L'ex ministro pone l'accento sugli scenari che avremo davanti nelle prossimi ore e nei prossimi giorni. In particolare, le forze armate israeliane e gli apparati di difesa sembrano davanti a scelte drammatiche. Il motivo è il gran numero di civili e non solo presi in ostaggio da Hamas, almeno 50 in base alle stime circolate nelle ultime ore, e portati nella striscia di Gaza. "I civili israeliani sono scudi umani. Tutto questo mette in un grandissimo imbarazzo le forze armate israeliane", spiega Minniti in riferimento alla risposta militare di Israele.

In quanto all'attacco, l'Intelligence e i servizi di sicurezza israeliani sono stati incredibilmente sorpresi dalle manovre di Hamas. Un'azione massiccia e coordinata che in tutta probabilità è stata pianificata con minuzia e nel tempo, con un ingente spiegamento di mezzi e uomini. "Israele è abituata a rispondere alle aggressioni, ma niente è paragonabile a questa. La cosa più impressionante è l’apparente dissoluzione dell’esercito e dei servizi segreti del Paese, perché un attacco del genere si prepara in un anno"; afferma a riguardo Paolo Mieli, giornalista e storico, già direttore del Corriere della serra, intervenuto nel programma di Maggioni.