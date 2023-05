Magalli smaschera Guardì: non vuole scontentare Salvo Sottile

Francesco Fredella 29 maggio 2023 a

Parla Magalli. Torna a farsi sentire sui social, stavolta citando il suo storico amico, Michele Guardì (voce e mente de I fatti vostri). Giancarlo, da un anno e mezzo senza programma dopo aver lasciato Rai2, sembra non aver preso bene le parole del suo amico (o ex). Magalli, su Facebook, parla delle ultime ospitate di Guardì, che in tv sta promuovendo il suo ultimo libro. “E’ stato ospite in tanti programmi e non mi ha mai nominato”, tuona. “Trent’anni di Fatti vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più: Castagna e Frizzi (...) o forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui raddoppia i miei ascolti (...). Il 7-10% che fa lui non è il doppio del 6-9% che facevo io”, scrive l’ex storico conduttore de I fatti vostri.

Magalli e Guardì pranzano insieme a Roma, trattativa in corso?

Cosa succede tra Guardì e Magalli? Ci facciamo i “Fatti vostri”: sembra, da rumors, che tra i due ci sia un po’ di “maretta”. Eppure sono stati per anni legati da un lungo rapporto professionale. I ben informati parlano di cene in quella che Magalli ribattezzò “Villa zanzara”, la casa in campagna alle porte di Roma di proprietà di Guardì. Vecchi ricordi? Chissà. Eppure, solo qualche mese fa i due sono stati a pranzo insieme a Roma. Cosa si saranno detti? Mistero.