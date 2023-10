Flavia Vento: "Io casta da 10 anni. La Madonna mi ha detto...", la reazione a Domenica In

08 ottobre 2023 a

Flavia Vento è ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontare della sua evoluzione religiosa, a partire da un suo tweet che ha creato una certa curiosità. Ha fatto discutere, infatti, l'affermazione dell'ex showgirl che ha rivelato che in un golf club di Roma le è apparsa la Madonnna. "Cosa ti è accaduto?", chiede la conduttrice nella puntata di domenica 8 ottobre. "Ho scritto quel tweet con il cuore. Vado a camminare tutte le mattine in quel golf club, sento che c'è qualcosa di soprannaturale che mi ricollega con la natura. Quel giorno, il 3 ottobre, ho sentito un profumo di rosa e ho visto una luce davanti alla sorgente che c'è lì, ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo", racconta con trasporto Vento che ricorda ogni dettaglio di quella mattina. "Sopra il capo aveva dodici stelle, e mi ha detto: l'umanità ha bisogna di pregare. Presto mio figlio tornerà", continua. Insomma, per Vento non ci sono dubbi, la madre di Gesù le ha parlato affidandole questo messaggio. Venier chiede: "Sei sicura di cosa hai sentito? Te l'ha detto in italiano?". Lei conferma tutto.

In studio domina un clima di scetticismo. Simona Izzo non si tiene: "Ma avevi fatto colazione?". Vento non si scompone più di tanto: "Sono felice per quello che è successo. Ho ricevuto un messaggio e ho sentito nettamente queste parole. Le ho anche scritte. Siete liberi di crederci o meno". Ma questo non è il primo evento in qualche modo "mistico" che 'ex showgirl dice di aver vissuto in quel posto. "La cosa più bella è il video che ho girato il 15 agosto. Vedevo una luce che mi seguiva. Perché al golf club? C'è quella sorgente, forse quell'acqua è miracolosa", afferma Flavia Vento.

Venier allora manda in onda il video in questione. Si vede uno strano riflesso sull'erba, ripreso con il telefonino: "Il sole mi segue, è chiaro, non è il riflesso del cellulare. Tutto intorno c'era la luce", afferma Vento. "Ma stavi muovendo il cellulare", ribatte ancora Izzo. "Sono cose accadute anche a Lourdes e Medjugorie", replica Vento. In studio ricordano che lei anni fa ha visto anche gli Ufo: "Vi informo che anche gli americani stanno indagando" sugli avvistamenti, ammonisce. Tornando alla presunta apparizione mariana, Alba Parietti - anche lei ospite in studio - chiede: "Ma perché la Madonna ha scelto te?". Perché ero atea e ho abbracciato la fede, e sono casta da 10 anni. E' una mia scelta", spiega Flavia Vento. "Ma sai quante ce ne sono", taglia corto Parietti.