Dritto e rovescio, Cruciani a valanga su Gualmini: "La verità sulla sinistra..."

"La sinistra ha un'idea chiara sull'immigrazione: accogliere praticamente tutti". Giuseppe Cruciani infiamma il dibattito a Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 in onda domenica 8 ottobre. Il conduttore de La Zanzara ricorda le recenti proposte in maniera di accoglienza provenienti dal Pd e dalla sinistra, come quella del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che" vorrebbe estendere lo status di rifugiato anche ai cosiddetti migranti ambientali o climatici, oltre a quelli economici. Insomma, chi scappa dalla povertà".

Cruciani ricorda però che ha diritto di arrivare in Italia "soltanto il profugo, chi scappa dalla guerra. Tutti gli altri no": E questo "non perché siamo cattivi, l'Italia è un Paese accogliente e che aiuta. Ma non siamo in grado di accogliere milioni di persone che hanno fame, sono povere e hanno bisogno di venire da noi. Semplicemente non ce lo possiamo permettere". Insomma, le tesi della sinistra sull'immigrazione sono strumentali e impraticabili, sostiene Cruciani. che risponde così a Elisabetta Gualmini del Partito democratico, presente in studio. "Aiutando il governo senza fare polemiche inutili dovreste dire che possono arrivare in Italia sono quelli che scappano dalle guerre, gli altri purtroppo non possono arrivare". La dem allora ribatte che il governo è "patetico", e "siamo alle comiche" con i video che puntano a dissuadere chi in Africa cerca di partire. "E che c'è di male? Questo conferma quello che sostengo: volete accogliere tutti", ribatte Cruciani.