Apostolico, Cruciani a valanga: "Lo scandalo è la telecamera?"

A Stasera Italia, il programma di politica e di attualità di Rete4, il caso della giudice Iolanda Apostolico ha acceso il dibattito in studio. Il primo a intervenire è stato Giuseppe Cruciani. Mentre la sinistra attacca e grida al dossieraggio, Giorgia Meloni ha smontato i teoremi secondo cui il fattore più rilevante della vicenda sia chi ha dato il video al vicepremier Matteo Salvini. Stando alle parole del conduttore radiofonico de La Zanzara, si tratta di una vera e propria operazione fatta scattare dalle opposizioni: "Questa è un'operazione da parte di esponenti della sinistra che cercano di fare battaglia su un tema su cui non c'è discussione", ha detto, dopo essere stato interpellato dal conduttore Nicola Porro.

"Non c'è discussione sul fatto che un giudice è stato in piazza e io dico legittimamente. Non mi scandalizza che un giudice vada in piazza. Un giudice può andare tranquillamente in piazza. Il fatto è questo: un giudice va in piazza ed esprime preferenze politiche con dei like a favore di partiti politici che ovviamente non sono dalla parte del governo, un giudice che probabilmente ha le sue idee sull'immigrazione e decide in maniera contraria a quella del governo", ha continuato Cruciani.

Poi il conduttore radiofonico ha fatto riferimento alla decisione della giudice di Catania di non convalidare il fermo di tre migranti e ha affermato: "Le decisioni giudiziarie non sono basate in punta di diritto. La norma la si può tirare da una parte e dell'altra ma tutto deve essere chiaro. Mi pare abbastanza evidente il fatto che un giudice che va in piazza contro il ministro dell'Interno, fa un provvedimento che è chiaramente contro la politica del governo. Ma di che parliamo? Parliamo di un giudice militante. Qual è lo scandalo? La telecamerina da cui provengono le immagini? Irrilevante". E ancora: "Non parliamo della vita privata del magistrato. Parliamo di una manifestazione pubblica rivendicata dal magistrato. Non si tratta di andare a rovistare nella vita privata. Si tratta di una manifestazione pubblica".