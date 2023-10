Tommaso Zorzi, paura e corsa al pronto soccorso: il grave problema alla gamba

Alice Antico 07 ottobre 2023 a

Tommaso Zorzi, nelle scorse ore, è stato vittima di grande preoccupazione: il giovane influencer infatti è finito in ospedale a causa di un problema alla gamba durante un viaggio a Bologna. Zorzi ha condiviso tutto l’accaduto sul suo profilo Instagram, fin dall’inizio, dove mostrava di essere a tavola con una gamba bendata e sollevata, e segnalava di accusare dolore, rossore e rigonfiamento. Il punto è che, successivamente, l’influencer è sparito dai social, senza dare alcun aggiornamento ai suoi followers sulla situazione. Il che ha suscitato in loro, ovviamente, preoccupazione.

Poi finalmente Tommaso è riapparso su Ig e ha spiegato cos’era accaduto durante quelle ore di assenza: “Sono stato al pronto soccorso per la mia gamba”, ha detto, ed ha poi aggiunto che si trattava di una “sospetta trombosi“. In realtà, Zorzi ha spiegato che la sua gamba dolente era presente da più di un giorno e che poi le lunghe camminate a Roma e Bologna hanno aggravato i sintomi. Ad ogni modo, sebbene egli abbia descritto l’esperienza del pronto soccorso come angosciante, ha poi subito tranquillizzato i suoi fan: Tommaso è stato dimesso dopo alcune ore, dal momento che non si trattava di trombosi ma di un’infezione alla gamba.

Zorzi ha condiviso ulteriori dettagli riguardo l’accaduto, mostrando una foto della sua gamba gonfia e dicendo: “La gamba era così”. Fortunatamente, nonostante l’angoscia iniziale, il peggio sembra essere passato: Tommaso ora sta bene, ha la terapia antibiotica adeguata ed ha, infatti, rassicurato tutti di essere sulla via della guarigione.