Piazzapulita, Bocchino travolge Zeno: "Fa accapponare la pelle"

Scontro durissimo a Piazzapulita tra Italo Bocchino e Giuseppe Zeno. Il direttore del Secolo d'Italia, ospite di Corrado Formigli, ha dichiarato di essere "a profondo disagio" poiché costretto a discutere nel corso della puntata con il socio di minoranza di Visibilia. Poi il giornalista ha rincarato la dose: "Le sue parole mi hanno fatto accapponare la pelle". Il riferimento è ovviamente agli audio in cui si sentono minacce e ricatti da parte di Giuseppe Zeno a Dimitri Kunz, compagno del ministro Daniela Santanché. L'imprenditore ha intrapreso nel 2022 una battaglia legale contro la parlamentare di Fratelli d'Italia e gli altri membri del consiglio d’amministrazione dell'azienda.

"Credo che questo sia il più grande spot a favore della Santanchè perché chiunque guardando in faccia il signor Zeno che ci spiega che ha 100 milioni in tasca e domani sistema lui tutte le crisi editoriali...", ha continuato Italo Bocchino. Ma non basta. Il direttore del Secolo d'Italia ha aggiunto: "Fa accapponare la pelle una persona che anziché fare una battaglia contro un presunto socio che ha sbagliato, va da Kunz e gli dice: 'Se mi dai 300 mila euro non ce l'ho più con te', oppure 'Se te ne vai dalla tua società e la dai a me, non ce l'ho più con te'. A casa mia questo si chiama solo in un modo". Zeno ha risposto: "Lui non sa cosa è accaduto prima. Io ho inviato 21 raccomandate alla Banca d'Italia, alla Consob e alla commissione di Vigilanza". "Evidentemente non le hanno creduto", ha chiosato Bocchino.