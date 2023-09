Bocchino travolge Travaglio sul Superbonus: "Il vero leader del M5S"

26 settembre 2023 a

Il Superbonus, l'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico, è stato un veleno per i conti pubblici. La misura varata dall'ex premier Giuseppe Conte ha creato una voragine nelle casse dello Stato. Il tema ha acceso il dibattito a Otto e mezzo, il programma di approfondimento giornalistico di La7. Ospiti di Lilli Gruber, tra gli altri, Italo Bocchino e Marco Travaglio.

"Tutti i verificatori ufficiali di questa storia hanno detto che non ha inciso assolutamente sul debito, che ha creato milioni di posti di lavoro, tonnellate di CO2 in meno, risparmi in bolletta per chi l'ha fatto di mille euro ogni anno", ha detto Travaglio interrogato dalla conduttrice sui danni e sui benefici del Superbonus. "L'Europa, per la rivoluzione green, ci dice che le case vanno rimesse tutte a norma e quindi ci siamo portati avanti. Io non ho nessuna competenza per dire se fosse bene farlo o no. Come fa Bocchino a dire che ha fatto il voto di scambio il Movimento 5 Stelle se tutti i partiti hanno ottenuto di estenderlo?", ha continuato il direttore de Il Fatto Quotidiano.

Italo Bocchino non è rimasto ad ascoltare e ha replicato così: "È la migliore intelligenza del Movimento 5 stelle, è il vero leader dei 5 stelle", ha detto. Il direttore editoriale del Secolo d'Italia ha aggiunto: "In Italia ci sono 12 milioni di immobili. Il Superbonus ha riguardato 470mila immobili con il 4% di persone tendenzialmente benestanti. Abbiamo tolto i soldi ai poveri e abbiamo finanziato le facciate dei ricchi", ha concluso.