Dimartedì, Italo Bocchino attacca la Germania: sui migranti deve stare zitta

L'emergenza migranti spacca l'Europa e fa litigare soprattutto Italia e Germania. Oggetto del contendere i finanziamenti che il governo di Berlino fa arrivare alle Ong che operano nel Mediterraneo e che, spesso, sono anche in causa col nostro Paese. Tutto questo, però, non va giù a Roma che vuole comportamenti più corretti da parte dei partner europei. Se n'è parlato a Dimartedì nella puntata andata in onda il 26 settembre su La7.

Ospite in studio Italo Bocchino: "La Francia fa così e non accettiamo lezioni da un Paese che tratta così i migranti e non le accetteremo mai le lezioni - incalza Bocchino rivolgendosi a Alessandro Di Battista - Loro a Ventimiglia sbagliano e noi abbiamo ragione perché facciamo molta più accoglienza della Francia. La Germania sulla redistribuzione post accordi di Dublino, non si è presa i migranti che si doveva prendere. Non ci può dare lezioni, deve stare zitta. In campagna elettorale per le Europee viene a destabilizzare la politica di lotta all'immigrazione clandestina dell'Italia venendo a finanziare le Ong per crearci problemi. Noi non lo accettiamo. Lo accettavate voi che eravate sudditi". E Di Battista è costretto ad arrendersi.