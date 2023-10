Apostolico, Vespa: "Privacy? Con la mano destra respinge la legge e con la sinistra..."

06 ottobre 2023 a

Il caso della giudice Iolanda Apostolico è stato l'argomento dell'ultimo editoriale di Bruno Vespa. Mentre la polemica si allarga, il conduttore di Porta a porta ha voluto fare il punto della situazione e, con un intervento pubblicato sul profilo social del programma, ha smontato le polemiche della sinistra. "Vi faccio due domande. La prima è questa: un giudice di tribunale deve applicare la legge approvata dal Parlamento o può farne a meno? Seconda domanda: un magistrato, in questo caso un giudice di tribunale, ma qualunque magistrato, può partecipare a manifestazioni anche molto energiche nelle quali si contestano le leggi dello Stato e si urla 'Assassini' 'Assassini' non si capisce bene se alla Polizia, come spesso accade, o a chi quella legge, in questo caso sugli immigrati, ha applicato?", ha chiesto diretto il giornalista.

Poi Vespa ha ripercorso i fatti che sono balzati agli onori di cronaca: "Questo è capitato al giudice Iolanda Apostolico che, con la mano destra, ha respinto la legge approvata dallo Stato, non applicando un certo provvedimento ai migranti e, con la mano sinistra, nel 2018, partecipava in primissima linea a una manifestazione contro il governo, contro i provvedimenti di Matteo Salvini che allora era Vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno. In quella manifestazione, come si vede benissimo nel video, si urlava 'Assassini' 'Assassini'. Non l'ha fatto la giudice ma era in primissima linea accanto ai poliziotti".

Il conduttore di Porta a porta ha continuato: "Lei ha detto 'Ero lì per calmare gli animi'. Ognuno fa il suo mestiere. Mestiere di magistrato non è essere dentro una manifestazione perché in quel caso, e infatti non c'era nessun altro magistrato di quelli competenti, lei non era competente. Ma non c'erano perché lì c'è soltanto la polizia che fa il suo mestiere. Se ci sono dei reati, il magistrato interverrà successivamente ma siccome quel magistrato non aveva alcuna veste per stare lì, perché ci stava?", ha domandato. "Perché il presidente dell'Associazione Magistrati ha detto 'È stata violata la sua privacy'? La privacy riguarda altre cose. Non l'hanno scoperta nell'intimità con qualche estremista. L'hanno vista apertamente liberamente partecipare a una manifestazione nella quale si diceva ai poliziotti e al governo assassini", ha concluso il giornalista.