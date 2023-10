Dario Fabbri, il servizio delle Iene sulla laurea scatena Scanzi: l'attacco a Mentana

05 ottobre 2023 a

Dario Fabbri, noto al grande pubblico dallo scoppio della guerra in Ucraina per essere diventato l'esperto di geopolitica di riferimento negli speciali del direttore del Tg La7 Enrico Mentana, negli ultimi mesi è finito al centro di una polemica sul suo titolo di studio. L'economista Riccardo Puglisi ha adombrato il dubbio che, a differenza delle varie biografie presenti in rete, non fosse laurato in Scienze politiche come riportato da varie fonti. Alla fine, dopo una serrie di botta e risposta in cui è stato tirato dentro anche Mentana, Fabbri ha ammesso di non aver conseguito la laurea per concentrarsi, da autodidatta, sulle tematiche che riteneva più importanti, Questo non gli ha precluso ruoli importanti, anche prima delle ospitate in tv, come quelli in Limes e la collaborazione con esperti di riferimento come con Lucio Caracciolo.

Mentana nei giorni scorsi è stato intercettato da Antonino Monteleone de Le Iene che lo ha incalzato sull'argomento. Il risultato è il servizio andato in onda nel programma Mediaset, che tra l'altro è finito nel mirino di Andrea Scanzi che gli ha dedicato una diretta Facebook in cui accusa il direttore del Tg La 7 di "una brutta figura" e di tre errori clamorosi. In primis Scanzi riconosce le qualità di Mentana pur rimarcando le distanze col suo modo di intendere il giornalistmo, e sul piano personale gli rimprovera il trattamento riservatogli nella famosa vicenda della corsia preferenziale del vaccino per "care giver".

Nel servizio Mentana, incalzato dalle domande su Fabbri, prende il telefonino della iena. "Se lo avessi fatto io o un giornalista del Fatto quotidiano adesso sarei in galera", attacca Scanzi che poi critica quella che definisce una "superca**ola" del direttore, che nell'intervista sottolinea come una cosa sia una biografia, un'altra il curriculum vitae ufficiale. In generale, Scanzi non rimprovera Fabbri per aver detto di avere una laurea, cosa mai avvenuta, ma per non aver negato la circostanza quando in occasioni pubbliche è stato chiamato dottore.

Il terzo "errore" di Mentana, a detta di Scanzi, è sul fact checking. Nel servizio delle Iene Mentana afferma che Open, il giornale da lui fondato, ha fatto verifiche su Fabbri a sua insaputa. "Mentana dice però che quello che hanno scoperto 'sono ca**i nostri' e questo è inaccettabile per un giornalista che da decenni fa lezioni di giornalismo a tutti"; dice ancora il diretta su Facebook. Insomma, il laurea-gate di Fabbri continua a far discutere. Mentana risponderà all'affondo di Scanzi?