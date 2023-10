L'Aria che Tira, tra Sottocorona e Monti scatta la gag in tv. Cosa si dicono

05 ottobre 2023 a

Siparietto in televisione tra il meteorologo Paolo Sottocorona e Mario Monti. E' andato in scena nella puntata de L'Aria che tira andata in onda il 5 ottobre su La7. Si parla di Corsica e dell'ipotetica apertura del governo di Parigi a un'eventuale indipendenza dell'isola. Ed è lì che scatta la gag tra Monti e Sottocorona. Il meteorologo di La7 saluta Monti e gli manda una frecciatina: "Non vorrei perdere l'occasione per salutare il professor Monti e non so se è al corrente che il governo francese ha aperto uno spiraglio all'indipendenza della Corsica. Questa per me è una buona notizia, per il professore non lo so...".

Mario Monti non si scompone ma la replica spiazza tutti: : "Questo è un segno evidente della potenziale efficacia della diplomazia per via meteorologica". Nello studio di David Parenzo partono le risate. E Sottocorona si lascia scappare: "Magari".