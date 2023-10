L'Aria che Tira, Feltri condanna la protesta di Torino: governo aggredito

03 ottobre 2023 a

a

a

Proteste contro il governo a Torino. Il direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio Feltri, difende l'esecutivo e condanna le azioni delle opposizioni che aggrediscono l'azione politica del governo Meloni. Poi Feltri riconosce che le reali difficoltà del governo sono legate alle ristrettezze economiche che limitano le scelte politiche di Palazzo Chigi.

"E' n0rmale che una parte dell'opposizione si scateni secondo metodi classici - dichiara Feltri in collegamento con lo studio de L'Aria che tira - Questo accade da sempre e io l'ho sempre visto. Ho sempre visto che il governo in carica viene aggredito dalle opposizioni che si attaccano a tutto, anche a pretesti per poter mettere in difficoltà l'esecutivo. Ma le difficoltà dell'esecutivo non sono molte anzi è una sola: il debito pubblico che ti impedisce di fare una manovra. Perché per fare una manovrea seria ti devi ulteriormente indebitare e questo farebbe molto male all'Italia. Nonostante la miseria di soldi che ha in mano, Meloni sarà in grado di salvare la faccia non solo del governo ma di tutta l'Italia.