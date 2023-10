Fedez in lieve miglioramento. Serve un sostituto a X Factor? C'è già il nome

05 ottobre 2023 a

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio. Con un breve messaggio sui social network, che recita "Vi sono grata e vi leggo", l'influencer è tornata ad aggiornare in maniera implicita i suoi followers. Intanto Fedez è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, dove rimarrà sicuramente per tutta la settimana e forse anche di più. Stando a quanto filtra, le condizioni di salute del rapper sono in leggero miglioramento dopo le emorragie, ma bisogna avere cautela. Che succederà a X Factor? Questo è uno dei tanti interrogativi che circolano in rete. Il cantante è infatti uno dei quattro giudici della nuova edizione del talent.

Fedez, "caso delicato". Le sorelle di Ferrragni accanto a Chiara

Bootcamp e Home Visit andranno in onda regolarmente poichè sono già stati registrati. Il problema si pone nel momento in cui si pensa alla prima puntata dei live, prevista per il 26 ottobre, ovvero tra una ventina di giorni. Tra le tante ipotesi, quella più probabile è che venga chiesto a Fedez di non ridurre i tempi di recupero e di riposarsi il più possibile. In quel caso bisognerebbe pensare a un suo sostituto a X Factor. Chi sono i papabili giudici sostituti? Spuntano sul web i nomi di J-Ax e di Annalisa. C'è anche chi immagina una partecipazione del rapper in maniera telematica. Nessuna di queste supposizioni, però, trova per ora conferma.