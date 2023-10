Fedez, l'inaspettato gesto di Chiara Ferragni: cosa succede nella notte

05 ottobre 2023 a

Chiara Ferragni rompe il silenzio social. L'influencer ha ringraziato i follower che stanno manifestando sostegno a lei e al marito Fedez, ricoverato da giovedì scorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, a causa di due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna e che lo hanno costretto ad effettuare varie trasfusioni di sangue. "Vi leggo e vi sono grata", ha scritto intorno a mezzanotte Ferragni su X, corredato da due cuoricini e da un paio di mani giunte come ringranziamento. Un post che ha subito fatto il pieno di like e commenti.

Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre Fedez era stato nuovamento portato in sala operatoria per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un'altra ulcera. In questi giorni ha spesso ricevuto la visita della moglie Chiara e dei suoi genitori. Secondo fonti ben informate il rapper è molto debole ma il sanguinamento è stato bloccato. Si escludono le dimissioni nei prossimi giorni: servirà ancora un po’ di tempo per guarire del tutto e poter tornare a casa. Ma il messaggio notturno di Ferragni fa ben sperare e riporta il sereno in un momento di apprensione.