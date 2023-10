Luciana Littizzetto, "come la figlia della serva": la sparata sulla Rai

04 ottobre 2023 a

Stesso programma ma una nuova rete. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono pronti a tornare in tv con il loro Che tempo che fa. Il talk-show di politica e di attualità, fino alla scorsa stagione su Rai 3, andrà in onda su Nove. In occasione del nuovo grande inizio, il giornalista ligure e la comica torinese hanno rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e canzoni. In quell'occasione la spalla numero uno del giornalista non si è lasciata sfuggire l'occasione e ha tirato una frecciata al servizio televisivo pubblico.

Luciana Littizzetto si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe. In particolar modo, non ha potuto fare a meno di tornare sull'addio alla Rai. "Mi mancheranno le maestranze della Rai, il nostro 'pollaio' prima della diretta, ma casa nuova vita nuova", ha detto la comica, dicendosi dispiaciuta per le persone che lavoravano con loro e che ha dovuto salutare. Parlando del cambiamento e scherzando sulle differenze tra il passato e il presente, Littizzetto è tornata all'attacco dell'azienda che l'ha ospitata per lungo tempo.

Il pretesto è stato il ricordo del camerino in cui l'attrice trascorreva le ore che precedevano la diretta. "Io invece in Rai avevo un camerino minuscolo 'da figlia della serva', non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo, chissà", l'ha sparata grossa la comica.