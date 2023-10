Saviano ci riprova dopo lo stop in Rai, il piano con Fazio su Nove: "Accadrà spesso"

02 ottobre 2023 a

a

a

Lo scorso luglio l'affaire Roberto Saviano ha infiammato i media, la stampa e la politica di sinistra. Dopo lo stop al programma Insider - Faccia a faccia con il crimine, lo scrittore è stato uno dei tanti sostenitori della presunta epurazione sovranista in Rai. Tra questi, anche se in maniera velata ed apparentemente rispettosa nei confronti del servizio televisivo pubblico, anche Fabio Fazio. Il conduttore ligure è pronto a una nuova stagione di Che tempo che fa, questa volta su Nove. Sarà con lui anche Luciana Littizzetto, compagna con la "c" maiuscola, e il format rimarrà sostanzialmente lo stesso.

Ormai da mesi i telespettatori si domandano in che modo cambierà il contenitore guidato da Fazio. Stando a quanto si è appreso per vie più o meno ufficiali, il talk-show, che d'ora in poi sarà targato Discovery, non spezzerà le tradizioni e, anzi, riproporrà alcuni spazi già pensati in passato su Rai 3. Secondo una notizia delle ultime ore, poi, non mancherà Roberto Saviano. Il saggista, già frequentatore del salotto del conduttore ligure, farà visita a Che tempo che fa con costanza. Saviano sarà nel cast del programma anche su Nove: "Verrà a trovarci spesso", ha detto Fazio a TV Sorrisi e Canzoni. E ha aggiunto: "Sarà nella prima parte del programma con Giannini, Serra e Burioni".