Migranti, Licia Ronzulli contro il giudice di Catania: un pregiudizio c'è

“Un pregiudizio su questo magistrato c’è!”: lo dice forte e chiaro Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, ospite di Di Martedì su La7. Il leader degli azzurri a Palazzo Madama dice la sua su Iolanda Apostolico, il giudice di Catania che ha respinto il trattenimento dei primi richiedenti asilo sottoposti alla procedura accelerata di frontiera. Il magistrato che ha deciso di “disapplicare la legge” avrebbe dovuto applicare “il conflitto d’attribuzione alla corte” ricorda Ronzulli nello scambio con Elisabetta Piccolotti. Deputato di Sinistra Italiana con cui qualche secondo prima si era rischiato lo scontro aperto, dopo una sua risata alle obiezioni lanciate dalla Ronzulli sul caso del giorno. “C'è una cosa che è estremamente fastidiosa ridere delle idee altrui” aveva spento subito le polemiche la senatrice azzurra.

Ronzulli che era quindi tornata sul punto, sottolineando “fosse un governo di centrosinistra e un giudice di destra che si metteva a postare sulle sue pagine Facebook un’attività politica che guarda molto a sinistra” ma a quel punto a prendere la parola è stato Giovanni Floris che voleva passare la palla alla comica Sabrina Guzzanti. Ma la senatrice di Forza Italia non molla: “Un magistrato non solo deve essere terzo, deve sembrare terzo: la sua imparzialità deve essere totale. E mi dispiace: in questo momento un pregiudizio su questo magistrato c'è”.