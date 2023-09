Dimartedì, Fornero travolta da Magliaro: "Patetica, si goda la vecchiaia"

20 settembre 2023 a

a

a

Elsa Fornero, la professoressa già ministra con il premier Mario Monti, torna all'assalto di Matteo Salvini ma nello studio di Giovanni Floris scatena la reazione furiosa di Massimo Magliaro, intellettuale e storico della destra. Nella puntata del 19 settembre di Dimartedì, la docente che ha dato il suo nome alla riforma delle pensioni che gli italiani, loro malgrado, ricordano, riprende una vecchia dichiarazione del leader leghista: "Se dopo le elezioni non faremo quello che abbiamo promesso, avrete il diritto di spernacchiarmi". E lei va oltre. "Penso che il ministro in questione meriti ben di più" delle pernacchie, afferma Fornero che accusa Salvini di "impreparazione" e di negazioni "spudorate" concludendo che si "spernacchia da solo".

"Come sta andando Schlein...", gelo da Floris, il sondaggio impetoso

Affermazioni che fanno saltare sulla sedia Magliaro che poco dopo si rivolge direttamente alla prof: "Dall'alto della sua saggezza accademica è stata messa alla prova della sua capacità di governo, lei e il governo Monti, e gli italiani hanno dato un giudizio irreversibile", afferma. Insomma, le parole "della professoressa Fornero che rispetto e che stimo sono come gocce d'acqua su un lago, non significano nulla", spara a zero Magliaro. E ancora: "Di cosa parla, lei è stata bocciata dagli italiani. Ancora fa lezioni agli altri, lei ha trovato una lezione (il giudizio degli italiani, ndr) che se la ricorda per tutta la vita e ancora parla".

Il governo ha pronto il piano per le pensioni: cosa salta e cosa viene confermato

Un fiume in piena a cui l'ex ministra prova a ribattere: "Io le lezioni le davo i miei studenti, qui mi si chiede un parere e lo esprimo con parole pacate". Magliaro non ci sta: "Ma si goda la vecchiaia, è patetica", tuona commentando che le parole di Fornero su Salvini non erano sembrate così "pacate" come rivendicato dalla prof. Floris chiude la contesa con una battuta rivolta allo storico della destra: "E Meno male che ha detto che la stimava...".