Belve, Patty Pravo si confessa con Francesca Fagnani: cosa le dice

Ospite della seconda puntata di Belve, in onda su Rai2, Patty Pravo ha raccontato a Francesca Fagnani la sua vita piena di eccessi e sregolatezze. Quando si parla di droghe la conduttrice chiede se le ha provate proprio tutte e la risposta della cantante è chiara: «Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?». Sono più timidi a dirlo? «non perché sono timidi, non lo dicono proprio». La Fagnani a quel punto incalza: parla degli anni ’70 o anche di oggi? E la cantante conferma: «in generale». E quando la conduttrice chiede degli effetti, la cantante spiega: «Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità». Patty Pravo racconta anche i suoi amori, così tanti che quando la Fagnani chiede scherzosamente l’elenco dei suoi mariti fa fatica anche lei a metterlo insieme. Dopo 5 matrimoni di cui, in un momento della sua vita, 3 contemporanei, la Fagnani chiede se è rimasta in buoni rapporti con tutto lo staff. La cantante risponde divertita: «Beh, quasi con tutti». Fagnani ricorda anche i molti viaggi della cantante e le dichiarazioni di Ornella Vanoni, che sull’argomento ha dichiarato che la Pravo racconta balle stupende. La cantante reagisce divertita: «Ma sai, Ornella dice queste cose perché si diverte...». Fagnani ribatte: «Ma la Vanoni dice che non è vero che ha fatto la transoceanica». E a quel punto Patty Pravo: «Ma certo che è vero, perché dovrei raccontare una cazzata del genere?».

La cantante racconta anche gli albori del suo successo, arrivato da giovanissima. Quando la Fagnani chiede se l’ha saputo gestire o ne è stata travolta, la cantante rivela: «Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero». Fagnani chiede: che gestissero i soldi? E Pravo conferma: «esatto». La conduttrice continua: l’hanno anche un po' fregata? La risposta della cantante è chiara: «Certo, e non solo loro».