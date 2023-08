Giletti indagato dopo una querela di Graviano, lo sfogo: "Paese al contrario"

04 agosto 2023 a

a

a

Massimo Giletti ha ricevuto due giorni fa la notifica dell'atto che lo vede indagato, insieme alla giornalista Sandra Amurri, per diffamazione dalla procura di Terni. A querelare il conduttore televisivo è stato Giuseppe Graviano, detenuto nel carcere umbro dove sta scontando diversi ergastoli per mafia. Il fascicolo sarebbe poi stato secretato.

"Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all’incontrario, ma ormai non mi stupisco più di nulla". Massimo Giletti è attonito al telefono con l’AGI. Ha ricevuto, un paio di giorni fa, dai carabinieri la notifica dell’atto che lo vede indagato, insieme alla giornalista Sandra Amurri, per diffamazione dalla procura di Terni. Un reato al quale, alle volte, vanno incontro i giornalisti. Ma che, almeno in questa occasione, lascia abbastanza interdetti.

A querelare Giletti, infatti, non sarebbe stato uno qualunque, ma Giuseppe Graviano, detenuto nel carcere umbro (per questo indagano i magistrati ternani) dove sta scontando diversi ergastoli per mafia. Nel corso della trasmissione di approfondimento giornalistico Non è l'Arena, prima in onda su La7 e poi stoppata anzitempo per motivi ancora da chiarire, Giletti aveva intervistato Salvatore Baiardo, considerato uomo di fiducia dei Graviano, che alluse all'imminente arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto qualche mese dopo. Una "profezia" che fece il giro del mondo. A dare la notizia della querela di Graviano al giornalista è stato Etruria News che ha riferito inoltre che il fascicolo sarebbe poi stato secretato.