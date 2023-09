Massimo Giletti, per i giudici Salvatore Baiardo va arrestato: il caso della foto

29 settembre 2023 a

Svolta nel caso legato a Salvatore Baiardo. I giudici di Firenze hanno accolto il ricorso della procura toscana e disposto gli arresti domiciliari per il fiancheggiatore dei boss Graviano, con divieto di contatti con persone diverse dai conviventi. Lo riporta Repubblica. Baiardo è accusato di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti e al centro dell’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi di mafia del ‘93. Il tribunale del riesame ha così sciolto la riserva sulla richiesta di arresto presentata dalla procura per il siciliano trapiantato a Omegna, sul lago d’Orta, località dove gestiva una gelateria. Il nome di Baiardo era diventato improvvisamente noto al grande pubblico quando, nel corso di un'intervista a Giletti per Non è l'Arena, su La7, aveva in qualche modo "predetto" l’arresto di Matteo Messina Denaro che sarebbe avvenuto da lì a qualche mese. Una "profezia" che era stata poi rilanciata in seguito all'arresto nel Trapanese del boss di Castelvetrano, recentemente scomparso per le conseguenze di un tumore.

"Il tribunale ha accolto la ricostruzione della procura riguardo le accuse di calunnia al giornalista Massimo Giletti, legata al caso della foto – di cui Baiardo aveva parlato al giornalista, salvo smentire la circostanza davanti ai magistrati- che ritrarrebbe insieme Giuseppe Graviano, Silvio Berlusconi e il generale dei carabinieri Francesco Delfino, e disposto la misura cautelare: prima di diventare esecutivo", scive il quotidiano ricordando che il provvedimento dovrà ora passare il vaglio della Cassazione.

Lunedì 25 settembre, l’editore di La7, Urbano Cairo, era stato ascoltato nuovamente dalla Procura di Firenze come persona informata dei fatti, sul caso Giletti- Baiardo. La prima volta l’editore era stato sentito nello scorso mese di giugno. Cairo è stato ascoltato nuovamente lunedì per chiarire le circostanze che hanno portato alla chiusura del programma Non è l’Arena su La 7. Nell’incontro con il procuratore aggiunto Luca Tescaroli sarebbe stato affrontato anche il caso della presunta fotografia in cui si vedrebbero insieme Berlusconi e Graviano, di cui avrebbe parlato Baiardo.

Giletti, dopo le sue inchieste sulla mafia, ha dovuto fare i conti con la sospensione del suo programma su La7. "Perché sei andato via da La7?" gli ha chiesto "a freddo" Enrico Mentana durante la prima puntata di "Giletti 102.5". Il codnuttore rimane spiazzato dalla sua domanda e con un piccolo imbarazzo dribbla l’argomento: "Vengo a dirtelo al Tg di La7".