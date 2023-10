In onda, Giovanni Donzelli sbotta contro Fini: non ci rappresenta

Christian Campigli 02 ottobre 2023 a

Un gioco tanto subdolo quanto, certamente, non innovativo. La sinistra italiana, sprovvista di idee concrete, di proposte intelligenti e di una leadership forte e credibile, prova a gettare fumo negli occhi su notizie tanto surreali quanto lontane dalla realtà. L'ultima trovata dei progressisti è legata al nome di Gianfranco Fini. E a certe esternazioni dell'ex Presidente della Camera. Un tentativo smorzato in partenza da Giovanni Donzelli. Il responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile nella trasmissione In Onda, su La7, ha usato parole molto dure sull'ex leader di An: "Quando Fini era di destra e prima che facesse l’accordo con Mario Monti. Dire che Fini è il nostro leader è una cosa che non ha né capo né coda. Fini ha fatto altre scelte, non detta la linea di Fratelli d'Italia".

#inonda Donzelli se la prende con Fini: "Quando Fini era di destra...” https://t.co/LGjehZmjgA — La7 (@La7tv) October 1, 2023

Donzelli ha poi affrontato il tema del momento, ovvero il contrasto all'immigrazione clandestina. "Vi racconto come il mondo vero, esterno al circolo sinistro, ha visto questi giorni". Una frase che, evidentemente, non è piaciuta a Marianna Aprile. "È un'affermazione da sito di bassa lega, non le fa onore". Pronta la replica del politico fiorentino. "Lo decido io cosa non mi fa onore".

La chiacchierata si sposta sull'ormai mitologica sentenza di Catania. Un pronunciamento sul quale Donzelli ha le idee molto chiare. "Il tribunale non deve modificare le leggi. Deve decidere se sono state applicate o meno. Nessuno dei quattro casi aveva fatto appello per la vicenda dei cinquemila euro. Eppure il tribunale ne ha parlato. Se ad un magistrato non piace la legge che sta facendo il centrodestra, la prossima volta voterà per il centrosinistra e applicherà le leggi fatte dal centrosinistra". Chiusura sull'ipotesi di un nuovo esecutivo alla guida del Paese. "Governo tecnico? Ho più paura del mostro di Loch Ness, almeno esiste una foto sbiadita".