Omnibus, Elsa Fornero ricorda Giorgio Napolitano: "Ecco cosa mi ha detto"

Giorgio Napolitano al centro del dibattito nel corso della puntata di Omnibus in onda il 2 ottobre su La7. In collegamento con lo studio di La7 c'era la professoressa Elsa Fornero che si è commossa parlando di Giorgio Napolitano e ha rivelato ai telespettatori le parole che gli rivolse l'ex presidente della Repubblica in tre distinte occasioni.

"Ho conosciuto anche l'aspetto umano di Napolitano - ha ricordato commossa Elsa Fornero - Quando io ho subito gli attacchi più duri lui mi ha detto le parole giuste. In un'occasione mi raccontò delle sue difficoltà e mi disse che occorre avere tanta pazienza. In un'altra occasione, mi ricordò la differenza tra uomini del passato e uomini del presente e, nella terza, mi disse che apprezzava questo mio sentimento a favore dell'Europa che poi era quello su cui puntava di più. Quello che fa la differenza è l'onesta delle persone e certamente Napolitano ce l'aveva".