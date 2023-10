Fedez in ospedale a Milano, il suo medico svela perché è stato ricoverato

Alice Antico 02 ottobre 2023 a

Fedez è ricoverato da qualche giorno al Fatebenefratelli di Milano dove si sta sottoponendo a cure per guarire dall'ulcera gastrica diagnosticatagli, che gli ha procurato un'emorragia interna. Il dottor Massimo Falconi, che 1 anno e mezzo fa operò il cantante per rimuovere il tumore al pancreas, ha detto la sua rispetto quanto sta accadendo. Stando alle sue dichiarazioni, l'ulcerazione che ha colpito il cantante è una conseguenza, seppur rara, dell’intervento pregresso. "Si tratta di un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo "cucito", suturato", ha riferito infatti Falconi al “Corriere della Sera". Mentre la moglie Chiara Ferragni è tornata immediatamente dalla Paris Fashion Week per stare vicina al cantante, Fedez è ancora ricoverato nel reparto di Chirurgia per proseguire le cure. "In questi casi protettori gastrici che riducono le secrezioni acide normalmente rilasciate dallo stomaco. In genere il ricovero dura pochi giorni, nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto", ha detto Falconi, che ha precisato: “Una volta rientrato a casa, però, Fedez dovrà attenersi a rigide prescrizioni farmacologiche e alimentari per evitare qualsiasi ricaduta”.

Facendo un passo indietro nell’accaduto, tuttavia, molti non sanno che, il fatidico giorno del suo ricovero, Federico Lucia stava per imbarcarsi su un volo con destinazione Los Angeles, sul quale tuttavia non è mai salito. Alla vigilia della partenza, infatti, ha accusato un malore, unito a forti dolori addominali e si è visto costretto a chiamare il 118. I medici hanno subito capito che fosse necessario un ricovero d'urgenza e, una volta arrivati in pronto soccorso, Fedez è stato sottoposto a un esame endoscopico. L’esame ha portato come risultato l’esistenza di due ulcere gastriche e una grave emorragia interna. "Una complicanza che è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento” ha spiegato, ancora una volta, il dottor Massimo Falconi. A causa dell'abbondante perdita di sangue, però, Fedez è stato sottoposto anche a due trasfusioni che gli "hanno salvato la vita", come ha fatto sapere il rapper stesso su Instagram, poche ore dopo il suo ricovero.