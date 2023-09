Migranti, Elon Musk durissimo contro le Ong tedesche: "Violano la sovranità dell'Italia"

30 settembre 2023 a

La questione migranti è la causa della tensione tra Italia e Germania. Da qualche giorno è gelo tra Roma e Berlino per due motivi ben precisi. In primo luogo, il cancelliere tedesco Scholz ha detto che non accoglierà i migranti che dall'Africa arrivano nel nostro Paese. Poi, come se non bastasse, il governo tedesco finanzia, ai danni dell'Italia, le Ong che operano per il salvataggio delle vite in mare. Il governo Meloni ha puntato il dito contro Berlino e il ministro deli Esteri, Antonio Tajani, ha affermato che di certo "non è un caso la presenza di sette navi tedesche nelle acque a sud della Sicilia con la rotta impostata verso l'Italia".

Migranti, controffensiva Meloni per smascherare i tedeschi

In questo duro scontro si è inserito anche Elon Musk, il miliardario proprietario di X, l'ex Twitter. Il fondatore di Tesla ha condiviso un video che mostra le operazioni di slavataggio in mare da parte di alcune Ong che vengono sostenute dal governo di Berlino e ha commentato: "Raccolgono migranti illegali per poi portarli in Italia". E ancora: "Ma i tedeschi ne sono consapevoli?". A rispondere a Musk è stato proprio il ministero degli Esteri tedesco: "Si, e si chiama salvare vite".

I giudici fanno la guerra al governo sui clandestini. "Decreto illegittimo", reazione immediata

Dopo il botta e risposta con il ministero degli Esteri tedesco, Musk ha portato avanti la discussione. Durante la notte, il proprietario di X ha digitato: "Non costituisce sicuramente una violazione della sovranità dell'Italia il fatto che la Germania trasporti un gran numero di migranti illegali sul suolo italiano? Suona come un'invasione...".