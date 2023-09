L'Aria che tira, siparietto tra Sechi e Parenzo: "Cos'hai in mano?"

29 settembre 2023 a

Arriva il "carrello tricolore". Da domenica primo ottobre fino al 31 dicembre, quando gli italiani andranno a fare la spesa, troveranno beni di prima necessità e di largo consumo a costi convenienti. Il patto è stato siglato ieri a Palazzo Chigi con le principali associazioni della distribuzione e della produzione dei prodotti. L'obiettivo è quello di contrastare l'inflazione e di affiancare i cittadini nella quotidiana battaglia con il caro prezzi. Si tratta di una misura sperimentale che, se avrà successo, verrà rinnovata. Nei supermercati e in tutti i negozi che hanno aderito sarà possibile trovare una serie di prodotti con il "bollino tricolore", voluto dal Mimit a indicare il prezzo bloccato per tre mesi, incluso il periodo natalizio.

Parte il "carrello tricolore": più sconti e meno tasse

Il tema ha aperto l'ultima puntata de L'Aria che Tira, il programma di politica e di attualità di La 7. Tra gli ospiti pronti a prendere parte al dibattito, Mario Sechi, il direttore del quotidiano Libero. Prima che la discussione prendesse avvio, si è consumato in diretta un simpatico siparietto. "Cosa c'hai in mano?", ha chiesto Sechi al conduttore del contenitore mattutino David Parenzo. "Caro Mario...il cronista Sechi. Non ti si può nascondere nulla", ha replicato il padrone di casa. "Ho il carrello della spesa. Un piccolo carrello della spesa vuoto", ha aggiunto.