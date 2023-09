Myrta Merlino, bordata clamorosa di Striscia: e spunta Barbara d'Urso

28 settembre 2023 a

Fuoco amico a Mediaset. Nell'ultima puntata di Striscia la Notizia, su Canale 5, è andato in un onda un clamoroso attacco a Myrta Merlino, nuova conduttrice di Pomeriggio 5 in base alla nuova linea impartita da Pier Silvio Berlusconi alle reti. Via Barbara d'Urso, dentro l'ex conduttrice de L'aria che tira, su La7. E proprio Barbarella viene tirata in ballo dal tg satirico di Antonio Ricci. La sottaca arriva nella rubrica "Fatti e Rifatti", in cui d’Urso, definita "La regina di Canale 5" e le due conduttrici vengono messe a confronto in un dialogo "a distanza" sulla rabbia della prima per la cacciata da Mediaset e la sostituzione don Merlino.

Poi è la volta di una carrellata de errori visti nella nuova stagione di Pomeriggio 5, quella condotta da Merlino, a cominciare dai problemi della prima puntata e il caso dell'allontanamento del regista. Per questi errori e per il passaggio da La7 a Mediaset, Merlino viene chiamata "giornalista errante". Ma perché questo attacco è stato inserito nella rubrica "Fatti e Rifatti"?. Ebbene, il tg satirico condotto da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada mette la conduttrice nel mirino anche su questo aspetto: "Secondo lo scanner test di Striscia anche la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque sarebbe ricorsa a ritocchini estetici". Insomma, a Striscia sembra che facciano il tifo per Barbara d'Urso...