Alberto Angela e l'amore nell'Antica Roma, la frase su Rai 1 scatena la polemica

29 settembre 2023 a

a

a

La puntata di giovedì 28 settembre di Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1. Il programma di divulgazione storica e scientifica condotto da Alberto Anglea si è occupato di Nerone, con il consueto mix di nozioni storiche e parallelismi pop. Uno su tutti sta facendo discutere gli utenti social e riguarda i costumi sessuali degli uomini dell'Antica Roma. Dove trionfava l’amore libero, una cosa giustissima", afferma il figlio di Piero Angela affrontando il tema della bisessualità nell'antichità. A Roma "le regole erano diverse, l'amore era vissuto in modo libero, non c'erano le categorie omo, etero o bi..". "C'era l'amore, che doveva essere vissuto in modo naturale, bello... una cosa giustissima", aggiunge sottolineando che "l'uomo romano culturalmente era bisessuale. Un imperatore come Claudio, che era etero, era visto in modo un po' strano, come una sorta di eccezione in questa società. Giulio Cesare era bisessuale".

Clamoroso, Mughini entra nella Casa: "Cosa porto al Grande Fratello"

Affermazioni che hanno acceso il dibattito sui social, soprattutto su X, l'ex Twitter. Molti utenti sottolineano l'impossibilità, anche in un programma di divulgazione, di dare una lettura "contemporanea" all'antichità, altri addirittura vedono nella divagazione un attacco obbliquo alla destra sui diritti lgbt.. Allo stesso modo, molti si rallegrano per l'elogio dell'amore libero. Il protagonista, come detto, era Nerone che in un altro passaggio è stato descritto da Alngela con un altro parallelismo dal sapore pop: l'imperatore "reprime una congiura nel sangue, uccide il proprio maestro Seneca e poi indice la più grande celebrazione delle arti della storia romana, nel corso della quale si esibirà in pubblico: Nerone, l’imperatore-Joker", scrive sui social postando una illustrazione del celebre artista del fumetto Milo Manara. In ogni caso, la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta ha registrato ottimi ascolti, con oltre 2 milioni 186 mila sèettatori, pari al 14,2% di share.