Fuori dal coro, “pericolosità sociale”. Del Debbio si infiamma sui migranti

Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore del programma Dritto e rovescio, è stato ospite dell’edizione del 27 settembre di Fuori dal coro, la trasmissione del mercoledì sera di Rete4 che vede Mario Giordano alla conduzione. In particolare il volto televisivo si sofferma sulla questione dei migranti alla luce di episodi disdicevoli che li hanno visti protagonisti: “Uno deve spostare la propria attività di lavoro perché sennò è sicuro che gli rubano. D’altra parte, gli immigrati, in una forma o in un’altra, siccome è dimostrata la loro pericolosità sociale in molti casi, non devono stare in giro per le città. O li mettano dentro a delle strutture, o li mettano dentro a delle abitazioni, o li mettano dentro a qualche altro posto che non so, ma la cosa che è certa è che non devono stare in giro senza far niente. Uno che sta in giro senza far niente è chiaro - la certezza di Del Debbio nel concludere il suo discorso in casa dell’amico Giordano - che poi fa qualcosa”.