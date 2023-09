Fuori dal coro, lockdown climatico e follie green: in gabbia per il clima

28 settembre 2023 a

“Ad Oxford c’è il primo lockdown climatico della Terra”. Inizia così il servizio dal titolo “Follie green, ecco chi vuole ‘metterci in gabbia’ per il clima”, mandato in onda durante la puntata del 27 settembre di Fuori dal coro, il programma televisivo di Rete4 condotto da Mario Giordano. “Oxford è come una prigione, la storia città universitaria ha dato l’ok ad un progetto per impedire l’uso delle auto. Ci sono sei grandi barriere a fermare il traffico, impediscono l’accesso delle auto con delle fioriere e dei pali. Un incubo che ha coinvolto le sei vie principali che portano verso il centro medievale, tutte chiuse al traffico. Praticamente una città in gabbia”, le parole dell’inviato della trasmissione, che ha raccolto le testimonianze dei cittadini locali, tra chi parla di “ghetto”, chi di “incubo”, chi di “prigione aperta”, c’è chi è davvero sconsolato per la rivoluzione ‘verde’ e ammette: “Questa cosa ci sta facendo impazzire”. E non è mancata la sorpresa di chi all’improvviso si è ritrovato davanti un palo che non gli ha permesso di portare i figli a scuola. È questo il futuro green?