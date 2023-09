Omnibus, Alberto Bagnai contro il superbonus: chi accusa

28 settembre 2023 a

a

a

Il superbonus fa saltare il banco. O meglio l'ha fatto saltare. E adesso il governo di centrodestra sta cercando di riparare i danni fatti da chi l'ha preceduto. Giuseppe Conte e grillini in testa. Se n'è parlato nel programma Omnibus in onda il 28 settembre su La7. Ospite in studio era il leghista Alberto Bagnai che ha accusato il leader del Movimento Cinque Stelle di aver lasciato in eredità all'Italia soltanto debiti e deficit.

"Se i nostri avversari oggi sono così nemici del deficit e si preoccupano così tanto - dichiara Alberto Bagnai della Lega - mi chiedo perché hanno fatto il superbonus? Se l'Unione europea è così attenta e occhiuta nel sorvegliare quello che accade in Italia, perché gliel'ha fatto fare? Con la sua tagliente ironia, il ministro Giorgetti ha detto che da quella politica economica (quella della gratuità e del rifatevi casa gratis) noi abbiamo ereditato quattro comode rate da venti miliardi l'anno. E quello è un peso che si sarebbe potuto evitare. Noi chiedevamo la certezza del diritto e purtroppo il governo Draghi non ci ha ascoltato sui questa strada. Si sarebbe dovuto dire che questa cosa non funzionava e ci siamo presi noi il carico di farlo.