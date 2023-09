Omnibus, Alessandra Moretti su Meloni: cosa apprezzo del premier

26 settembre 2023 a

a

a

Anche dai banchi dell'opposizione sono costretti ad ammettere che il premier sta conducendo alcune battaglie giuste per l'Italia. E il giudizio positivo viene proprio dall'esponente dem Alessandra Moretti, ospite in collegamento della puntata di "Omnibus" in onda il 26 settembre su La7.

"Io apprezzo una cosa del governo Meloni - ammette ed è la sua collocazione saldamente atlantista e il sostegno forte all'Ucraina. Dopo di che aumentano le disuguaglianze, aumenta la povertà e il governo cosa fa? Toglie il reddito di cittadinanza che noi abbiamo criticato come partito democratico. Volevamo che si ritornasse al reddito di inclusione sociale, quindi lascia a casa milioni di famiglie e non fa nessuna riforma del mondo del lavoro e nessuna riforma della concorrenza. E non fa nulla per limitare l'evasione fiscale che all'Italia costa un Pnrr all'anno".