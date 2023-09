Meteo, c'è la data: quando finisce il caldo. Temporali e crollo termico

27 settembre 2023 a

Sebbene le prime piogge avessero lasciato ipotizzare l'arrivo del maltempo e un crollo delle temperature imminente, la stagione estiva (equinozio d'autunno a parte) non ci abbandona. Come si legge sul sito 3bmeteo.com , "le temperature al Centro e al Nord sono aumentate fin da ieri con massime che hanno toccato i 30°C in Liguria, Toscana, Lazio e a tratti anche sulla Pianura Veneta ed Emiliana". Nei prossimi giorni, poi, "il lungo ponte anticiclonico che collega l'Europa occidentale a quella nord orientale si spezzerà all'altezza del Baltico e la massa d'aria più stabile e più calda si riorganizzerà sul comparto iberico dove si raggiungeranno valori di temperatura davvero notevoli per la fine di settembre".

Che cosa dobbiamo aspettarci? Stando a quanto scritto dagli esperti sull'ultimo bollettino meteo, giornate soleggiate e caldo anomalo continueranno a dominare le previsioni anche nei prossimi giorni. C'è, tuttavia, una minaccia che potrebbe interrompere la stabilità conquistata. "Un veloce impulso fresco e instabile nella giornata di venerdì potrebbe portare qualche temporale a prevalente matrice convettiva nel pomeriggio", avvisano i meteorologi. Quali zone colpirà la pioggia? Non devono programmare giornate all'aria aperta gli abitanti della bassa Campania, del Potentino, della Calabria e della Sicilia orientale.

Sul resto della penisola, a parte qualche venatura, temperature in salita e ore dal sapore estivo. Ma non è tutto. Anche il mese di ottobre "inizierà anticiclonico e con clima anomalo". È atteso però anche un ribaltone. Tra il 4 e il 5 ottobre "una flessione del flusso perturbato nord atlantico potrebbe condurre un veloce impulso instabile sull'Italia portando dei temporali e un calo termico".