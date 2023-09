Cattelan rivela perché Belen Rodriguez ha dato forfait: è come Lukaku

25 settembre 2023 a

Alessandro Cattelan si diverte a raccontare il forfait che gli ha dato Belen Rodriguez. La showgirl doveva essere ospite della prima puntata di "Stasera c'è Cattelan...su Rai2" in programma martedì 26 settembre. Belen, però, ha fatto sapere che non sarà presente in studio. Come si legge sul sito di Davide Maggio, Cattelan ha raccontato tutto a Caterina Balivo durante la puntata de "La volta buona". Tutto da rifare, dunque, e da Cattelan si vedranno invece Annalisa, Tedua e Cecilia Sala.

“Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo - racconta Cattelan a Caterina Balivo - Ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: "Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo". E poi non ha più risposto al telefono, ha fatto come Lukaku”. Poi la rivelazione sul suo stato di salute: "Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi”.