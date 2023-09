L'Aria che tira, David Parenzo perde le staffe in tv. Con chi si arrabbia

22 settembre 2023 a

A "L'Aria che Tira" del 22 settembre si parla di migranti. In collegamento con lo studio di David Perenzo ci sono i cittadini di Muggia, in provincia di Trieste e vicinissima al confine tra Slovenia e Croazia. La discussione verte sull'emergenza migranti e sull'accoglienza di due minori non accompagnati. Il primo a prendere la parola è uno dei residenti del piccolo Comune friuliano. "Noi vorremmo che queste persone non si fermassero perché non vogliono integrarsi sul territorio - dichiara al microfono di La7 - Basta andare in centro città, a Trieste, per rendersene conto della situazione. Lì la gente vive allo stato brado. Oggi sono arrivati due minori, poi domani ne arrivano altri quattro e dopodomani diventano sedici. La comunità è molto piccola, mancano soldi per mandare avanti il Comune. Poi queste persone dicono di essere minorenni ma non abbiamo le prove. Insomma saremo costretti a tagliare i servizi per la collettività".

E' a quel punto che interviene il conduttore David Parenzo che non si trattiene e perde le staffe: "Il Comune di Muggia ha solo 13mila abitanti - risponde Parenzo - Lei capisce che se ci sono solo due ragazzi, due minori non accompagnati che vengono dall'Afghanistan, più piccola è la comunità più facile è la loro integrazione. Io trovo veramente incredibile che due ragazzi, due minori non accompagnati diventino un caso per il Comune. Mi scusi ma questo io non lo riesco a capire e mi fa anche innervosire. L'idea che due minori non accompagnati diventino un problema francamente mi fa innervosire moltissimo.