Omnibus, l'ultima follia di Stefano Bonaccini sui migranti. Con chi se la prende

21 settembre 2023

Emergenza migranti, Stefano Bonaccini se la prende col governo Meloni. L'ultima follia del presidente dell'Emilia Romagna va in scena durante la puntata di Omnibus del 21 settembre. "Sono sbalordito dal governo, qui qualcuno deve chiedere scusa - ha detto Bonaccini - Non aveva un piano, c'è un'improvvisazione della gestione. I Cpr non serviranno per l'accoglienza dei migranti ma per destinare i cosiddetti "pericolosi": io credevo ci fossero le carceri. Ma se i Cpr non servono per gestire l'ondata impetuosa, con l'ondata impetuosa come facciamo? La gestione andrebbe gestita con l'accoglienza diffusa non con i grandi centri che non hanno mai risolto niente".

"Hanno tagliato i fondi - ha detto ancora il presidente dell'Emila Romagna a Omnibus - vanno deserte le gare, i sindaci vengono chiamati poche ore prima dai prefetti che vengono informati poche ore prima dal governo. Ci sono i minori non accompagnati completamente affidati ai Comuni. Inoltre, noi abbiamo avuto l'alluvione a maggio e pensavo ci fosse un numero di arrivi inferiore, vorrei capire qual è l'equa distribuzione e vorrei vedere i numeri. E mi piacerebbe anche sapere qual è l'opinione dei parlamentari della destra in Emilia-Romagna, perché noi ne abbiamo più di tutti gli altri". "Poi - ha aggiunto - c'è il tema europeo: se tu urli per anni 'prima gli italiani', va a finire che ti isoli e il nostro isolamento in Europa sta creando un problema ancora più grave: Infine parlano tanto di autonomia differenziata, poi però decidono tutto a Roma".