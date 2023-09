Adamo Guerra, Verdone senza parole dopo il caso di Chi l'ha visto: “Gallo cedrone 2”

24 settembre 2023 a

Nel corso della puntata del 23 settembre di In altre parole, su La7, Massimo Gramellini ha racconta la storia di Adamo Guerra, il finto suicida trovato 10 anni dopo in Grecia, con il servizio di Chi l’ha visto? che è diventato virale in tutto il Paese. Sulla vicenda è arrivato il commento di Carlo Verdone, ospite in collegamento, e stuzzicato così da Gramellini: “Voglio proporti il soggetto di un film, che secondo me sarebbe straordinario fatto da te, una storia straordinaria, si era iscritto nella lista degli italiani all’estero per votare. In un Paese in cui non vota più nessuno a lui è venuta voglia di votare”. “È 'Gallo cedrone' numero due, è un film, è commedia all’italiana proprio stile Dino Risi, una follia, è un episodio di un film”, la replica di Verdone. “Anche io ho pensato a quello, ti hanno rubato l’idea”, se la ride Gramellini. Interviene nel discorso anche Roberto Vecchioni: “È un ‘Il fu Mattia Pascal’ portato all’esagerazione massima, al parossismo, è molto all’italiana”.