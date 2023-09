Federico Rampini stronca la settimana corta di Elly Schlein: "Un disastro"

25 settembre 2023 a

Una stroncatura senza mezzi termini: "La settimana corta non funziona". Così l'editorialista del Corriere della sera Federico Rampini affossa la proposta di Elly Schlein di rivedere l'orario lavorativo, su quattro giorni invece di quattro. Insomma, lavorare meno per lavorare tutti. Durante Stasera Italia weekend nella puntata di domenica 24 settembre su Rete 4, il giornalista ricorda la proposta di Fausto Bertinotti "con le 36 ore sul modello francese che fecero cadere il governo Prodi". E proprio sull'esempio francese commenta: "La settimana molto corta per aumentare l'occupazione è un disastro". È un vecchio pallino della sinistra sulla scia come detto, dell'assunto "del lavorare meno, lavorare tutti, è un'idea che nasce da una visione pauperistica dell'economia in cui dobbiamo amministrare il poco, la scarsità. Non è così, più lavoriamo tutti, più c'è lavoro per tutti gli altri". Insomma, Schlein ne ha toppata un'altra.

Rampini, da esperto di politica internazionale, interviene anche sulla questione del continente africano, legata indissolubilmente all'emergenza migranti. "È ora che l'Italia riesca a capovolgere l'Africa in un'opportunità. Questo si lega molto al tema dell'economia, perché le difficoltà economiche italiane sono legate molto a quel modello tedesco che era troppo rivolto a Oriente", spiega indicando la rotta che, a suo modo di vedere, dovrebbe seguire il governo di Giorgia Meloni.