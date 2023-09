Stasera Italia, Ingroia rivela le soffiate che salvavano Messina Denaro

25 settembre 2023 a

L'ex magistrato Antonio Ingroia rivela la presenza di qualcuno che negli anni ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Si trattava di qualcuno molto ben informato sui risultati delle inchieste che si stavano portando avanti. Per questo le soffiate non potevano non arrivare direttamente dal circuito di inquirenti e investigatori. Se n'è parlato durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 25 settembre su Rete4. L'ex magistrato ha espresso la sua opinione senza peli sulla lingua, lasciando presagire una grave realtà di compromessi ad altissimi livelli.

"Si è arrivati spesso vicini all'arresto di #MatteoMessinaDenaro ma c'era sempre una soffiata dell'ultimo minuto che non poteva non venire dall'interno del circuito"



Antonio Ingroia a #StaseraItalia pic.twitter.com/dDMIcFT2Fp — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 25, 2023

"Spessissimo si è arrivati vicini, si è arrivati a un millimetro dall'arresto di Matteo Messina Denaro. Dopo di che c'era sempre una soffiata dell'ultimo minuto (che non poteva non venire dall'interno del circuito inquirenti, investigatori, non so quali organismi fossero a conoscenza delle operazioni) che lo metteva in fuga. Il motivo è semplice: Messina Denaro è l'ultimo assieme a Giuseppe Graviano a custodire i segreti di quella terribile stagione di cui parliamo. La stagione in cui vennero uccisi magistrati, generali dei carabinieri, ufficiali di polizia giudiziaria, politici e giornalisti".