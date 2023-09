Migranti e Ong, scontro Berlino-Roma: "Vostro dovere morale", "l'Italia salva vite"

24 settembre 2023 a

È alta tensione sui migranti tra Roma e Berlino. La doppia strategia della Germania di blindare i suoi confini e finanziare con centinaia di migliaia di euro le navi Ong che operano al largo delle nostre coste ha provocato la reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto: "Grave che" i tedeschi "paghino le Ong, la Germania non è un Paese amico. Ha un approccio ideologico ci mette in difficoltà. La Francia blocca le frontiere e nessuno dice niente, l’Europa spesso sbaglia strategie. I problemi del governo, in questo momento, sono l’immigrazione, l’inflazione e l’economia. Su questi grandi temi non possiamo agire da soli”, ha detto alla Stampa.

La replica tedesca non si è fatta attendere: “Salvare le persone che annegano - ha risposto un portavoce del ministero degli Esteri tedesco - si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, in particolare quella italiana, anche i soccorritori civili nel Mediterraneo centrale svolgono un compito di salvataggio con le loro imbarcazioni, mentre salvano le persone in difficoltà in mare”. Il governo tedesco, ha aggiunto il portavoce, si sta impegnando a fondo “per riformare il sistema europeo comune di asilo al fine di creare un sistema sostenibile e, soprattutto, solidale per la migrazione e l'asilo nell'Unione europea”.

Il ministero degli Esteri tedesco sta attuando un programma di sostegno finanziario con l’obiettivo di “sostenere sia il soccorso civile in mare che i progetti a terra per le persone soccorse in mare. Abbiamo ricevuto diverse richieste di finanziamento - ha spiegato il portavoce - in due casi l'esame delle domande è già stato completato. L'erogazione dei fondi in questi due casi è imminente. Si tratta di un progetto per l'assistenza a terra delle persone soccorse in mare in Italia e di un progetto di un'organizzazione non governativa su misure di salvataggio in mare”. "Anche l’Italia salva, e ha salvato, migliaia di persone, anche senza l’aiuto delle Ong", ha controreplicato Crosetto parlando all'Agi. Il ministro ribadisce che "far finta che le migrazioni si affrontino solo finanziando le Ong e non stando accanto alle nazioni amiche è un modo poco congruo".