Mezz'ora in più, Tajani: "È strano che...". Perché la Germania finanzia le Ong

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di Monica Maggioni a Mezz'ora in più su Rai3, spende parole di stima per il presidente Giorgio Napolitano la cui camera ardente è in corso al Senato: "È stato un grande protagonista della politica, eravamo su posizioni diverse, anche contrapposte, ma bisogna riconoscere quando un politico è di alto valore, di alto livello, e lui lo era". Nella puntata di domenica 24 settembre il vicepremier affronta poi i temi caldi della politica come la tassazione degli extraprofitti delle banche. "Ho trovato ascolto da parte di Giorgia Meloni e con il ministro Giorgetti abbiamo lavorato a migliorare la norma", ha detto il leader di Forza Italia, "siamo riusciti a rasserenare i mercati. Abbiamo rinforzato il nostro sistema e tutelato le piccole banche. Abbiamo dato il nostro contributo a migliorare un testo che va verso la tutela dei risparmiatori e a rasserenare i mercati internazionali".

Il piatto forte è quello dei migranti: serve una strategia complessiva per gestire le migrazioni, ha spiegato, perché "non basta l’azione economica italiana in Africa. Serve un intervento dell’Unione europea e delle Nazioni unite, perché questo flusso migratorio rischia di avere dimensioni bibliche". Il cosiddetto piano Mattei del governo è ambizioso: prevede "aziende miste italiane e africane per l’estrazione di materie prime. Trasformarle in Africa per poi esportarle in Italia e in Europa" senza rischiare atteggiamenti "di tipo coloniale", ha detto il vicepremier e ministro.

Sulle mosse della Francia e della Germania per impedire l'afflusso di migranti sbarcati in Italia, Tajani ricorda che a breve avrà incontri al vertice con questi due Paesi. Domani a Parigi "dirò quello che devo dire" alla collega ministra degli Esteri Catherine Colonna, "dirò che a Ventimiglia la Francia sbaglia", ha anticipato Tajani. Allo stesso modo affronterà con la ministra tedesca Annalena Baerbock il tema dei finanziamenti alle Ong: "Perché finanziano le Ong per lavorare in Italia? È un po' strano questo atteggiamento, cercheremo perché la Germania si muove in questa maniera. Vuole che i migranti arrivino tutti in Italia e poi non vadano in Germania?".