Domenica In, scintille tra Mara Venier e Alessandra Mussolini: "Io a 90 anni...", caos in studio

24 settembre 2023 a

a

a

Scintille a Domenica In sul caso dell'eredità di Gina Lollobrigida sulla scia dell'intervista ad Andrea Piazzolla, l'ex assistente personale della diva scomparsa intervenuto sulla recente notizia della richiesta di condanna a sette anni e mezzo di carcere per circonvenzione. Nella puntata di domenica 24 settembre l'uomo ha difeso la sua posizione, contando sul sostegno di ospiti come Morena Zapparolli, nota anche per essere stata la moglie di Gianfranco Funari, mentre Alessandra Mussolini e Salvo Sottile si sono schierati contro l'assistente personale della "Lollo".

"Siamo stati insieme": Mara Venier scatenata. Scoop clamoroso

Scoppia il caso quando Piazzolla e la conduttrice parlano di alcune delle spese fatte quando Lollobrigida era in vita, con Mussolini che attacca: "Avete messo su un circo...". Venier non ci sta: "Può spendere come vuole i soldi che ha guadagnato, una donna è libera a qualsiasi età di fare quello che vuole. Perché io a 90 anni se trovo un giovane caruccio che mi fa stare bene...", afferma la conduttrice. In studio c'è fermento, Venier e Mussolini si alzano in piedi, le voci si sovrappongono.

"Alla Bruno Vespa": Giletti torna in Rai e cala l'asso pigliatutto

Mussolini dal canto suo difende la libertà di una donna di legarsi a chi vuole a qualsiasi età, e di gestire ii suoi soldi come meglio crede, ma pone dubbi sull'operato di Piazzolla. L'ex europarlamentare poi sbotta con Morena Zapparolli, che già in precedenza l’aveva interrotta: “Ma come ca*** ti chiami? Ao' Morena, ecco, ma non se ne può più”. La scena va avanti, con Mussolini che prima va a sedersi in braccio ad alcune persone del pubblico, poi ribadisce la sua posizione in merito alla vicenda: “Se c’è una persona fragile e anziana e un’altra esterna si infila nella famiglia e gli erode il patrimonio, questo è reato perché sta abusando di quella persona”, attacca nel corso di Domenica In.