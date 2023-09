Massimo Giletti torna in Rai e cala l'asso pigliatutto: "Alla Bruno Vespa"

23 settembre 2023 a

Massimo Giletti è pronto al grande ritorno in casa Rai. Dopo la chiusura anzitempo del programma Non è l'Arena (per motivi ancora poco chiari), molto si è detto sul futuro televisivo dell'amatissimo giornalista. Se pochi giorni fa era stata fatta circolare la voce secondo cui il conduttore avrebbe riproposto in un canale del servizio televisivo pubblico lo stesso format di La7, ora i progetti sembrano ben diversi. Stando a quanto si legge su Il Foglio, Giletti avrebbe accettato di guidare tre serate di natura istituzionale.

Secondo le ultime indiscrezioni, la prima serata sarà dedicata alla celebrazione dei settanta anni dalla nascita della televisione. Poi, come secondo appuntamento, sarebbe stato progettato un evento per festeggiare i cento anni della radio. In conclusione un appuntamento per ricordare i centocinquanta anni di Guglielmo Marconi. Ma non è tutto. Dall'autunno del 2024 a Massimo Giletti verrà affidato un programma di inchiesta e di approfondimento.

Perde credibilità, quindi, l'idea secondo cui Giletti sarebbe stato il sostituto ed erede di Mara Venier. La conduttrice ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In e che, quindi, la Rai dovrà pensare a chi scegliere al suo posto. Ora quella proposta domenicale al giornalista perde consistenza. Come si legge su Il Foglio, Giletti sarebbe stato scelto per serate istituzionali "alla Bruno Vespa".