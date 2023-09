Stasera Italia, Michele Emiliano difende la Germania sui fondi alle Ong

Luca De Lellis 22 settembre 2023 a

a

a

L’asse Roma-Berlino è quanto mai teso dopo la decisione della Germania di finanziare le Ong impegnate nei salvataggi e nell’accoglienza dei naufraghi. Sul tema migranti in Europa si assiste a una spaccatura profonda, con Giorgia Meloni che si ritrova isolata senza l’ausilio degli “alleati” europei. Durante la puntata di "Stasera Italia", trasmissione in onda su Rete 4 venerdì 22 settembre, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano si è espresso in difesa dell’operato del governo di Olaf Scholz. “Finanziare qualunque soggetto che in stato di necessità, cioè al fine di salvare la vita delle persone, le preleva dal mare e le sbarca da qualche parte, di per sé non è un’attività né illegale, né disdicevole”, premette l’ospite del conduttore Nicola Porro, legittimando in tal senso la scelta del cancelliere tedesco.

Schiaffo all'Italia, la Germania finanzia le Ong



Ne parliamo con @micheleemiliano a #StaseraItalia pic.twitter.com/PsvwdvPkBh — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 22, 2023

"È chiaro che questo – continua nel proprio ragionamento Emiliano – potrebbe non corrispondere a una strategia politica comune tra Germania e Italia”. Ma cos’è che non torna nel comportamento di Scholz secondo il governatore pugliese? “Mi meraviglia che l’annuncio sia stato dato proprio nel giorno in cui si è registrato il vertice più importante tra le figure che maggiormente rappresentano le nazioni, ossia tra i rispettivi presidenti della Repubblica”. Sergio Mattarella, infatti, aveva dichiarato che Italia e Germania avrebbero saputo collaborare in futuro nella gestione dell’emergenza migranti ma, a quanto pare, le parole non hanno poi avuto conferma nei fatti. L’opinione del presidente Emiliano è chiara, secondo lui non si è trattato di un “classico misunderstanding diplomatico”, ma di una decisione conscia, pensata e voluta dalla Germania. “Sarebbe stato quindi corretto e apprezzabile – conclude l’ospite – almeno avvertire l’Italia delle intenzioni”.