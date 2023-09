Piazzapulita, Tosi fa infuriare Formigli: "Di sinistra", "Mi ha rotto le scatole"

Sullo stesso argomento: Bompiani a difesa degli scafisti nella lezioncina a Meloni e Piantedosi

Francesco Forgione 22 settembre 2023

Scontro acceso nella puntata di giovedì 21 settembre del programma di La7 Piazzapulita. I protagonisti della disputa sono stati il conduttore Corrado Formigli e l’ospite Flavio Tosi, politico di Forza Italia già sindaco di Verona. A far accendere la scintilla è stato l’ospite che rivolgendosi a Formigli, lo ha accusato di essere fazioso e sfacciatamente di sinistra: “È molto chiara la vostra parte politica, compresa la trasmissione che è orientata lì”.

A quel punto Formigli perde la pazienza e parte al contrattacco: “Senta, lei ha rotto le scatole con questo giochino. Lei faccia il politico che io faccio il giornalista” e ancora furente: “non si azzardi più, mi ha rotto le scatole”. L’atmosfera in studio è caldissima con il conduttore che ribatte le accuse di Tosi: “io sono della mia parte, abbia rispetto della trasmissione se vuole essere qua. Io l’ho invitata e deve portare rispetto”. "Non la sto offendendo, dico che lei è di parte" continua Tosi. L’intenso diverbio si chiude con Corrado Formigli che si concede una velenosa stilettata verso il forzista e la maggioranza: “Loro con i giornalisti non hanno proprio la capacità, vogliono i soldatini. Tosi, i soldatini se li cerchi a casa sua”.