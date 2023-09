Piazzapulita, Bompiani vuol fare la lezioncina a Meloni e difende gli scafisti

22 settembre 2023 a

a

a

Si parla dell’emergenza migranti nel corso della puntata del 21 settembre di Piazzapulita, il talk show del giovedì sera condotto da Corrado Formigli su La7. Tra gli ospiti figura anche la scrittrice Ginevra Bompiani, che vuole dare una lezione al presidente del Consiglio e al ministro degli Interni: “Ci sono due cose che Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi dovrebbero chiarirsi, parole semplicemente. La differenza fra scafisti e trafficanti, è fondamentale. Se non capisce che gli scafisti sono dei poveri cristi messi lì dai trafficanti e invece i trafficanti sono delle persone, delle bande. Il film di Matteo Garrone, Io capitano, andrebbe visto da Meloni, da Piantedosi, da tutta la destra, capirebbero almeno la differenza. L’altra parola che dovrebbero capire è che ‘diffusa’, ‘accoglienza diffusa’, non vuol dire accoglienza generalizzata, vuol dire accoglienza contenuta in piccole strutture, come erano gli Sprar, che sono stati smantellati non si sa perché, diffusa nel territorio. Questo vuol dire diffusa, nessuno - chiosa Bompiani - ha mai detto che bisogna accogliere tutti quanti”.