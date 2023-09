Mauro Corona e la foto con Brad Pitt, cosa c'è dietro: il motivo impensabile

21 settembre 2023 a

Mauro Corona e Brad Pitt? La strana coppia spunta da una foto postata sui sociale dallo scrittore-alpinista, ospite fisso di Bianca Berlinguer prima a Cartabianca poi a È sempre Cartabianca. La fotografia è stata scattata sulle Dolomiti, a Misurina, nei pressi di Auronzo di Cadore. Secondo quanto riporta il Gazzzettino è in giro in moto per le Dolomiti e si è fermato a mangiare in una locanda sul lago, dove è stato notato da Corona.

Secondo quanto riportato l'attore di Hollywood sta facendo un tour in moto tra l'Alto Adige e la provincia di Belluno, forse in occasione del ritrovamento 32 anni fa, nel 1991, di Ötzi. Pitt avrebbe una passione per la mummia del Similaun tanto che ha un tatuaggio sul braccio recante proprio la sagoma dell'"uomo di ghiaccio".